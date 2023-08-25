ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع مساء أمس الخميس في جلسة متقلبة، بعد أن ‏تراجعت دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة بفعل مخاوف الطلب وقوة الدولار، ‏لكنها تعافت لاحقا بعد تقرير عن انخفاض مخزونات الديزل في أوروبا.‏

بدأت الأسعار في التعافي في منتصف التعاملات الصباحية في نيويورك بعد أن ‏نشرت شركة إنسايتس جلوبال الاستشارية الهولندية بيانات تظهر أن مخزونات ‏الديزل الموجودة في مخازن مستقلة بمركز التكرير والتخزين أمستردام-روتردام-‏أنتويرب انخفضت 3% الأسبوع الماضي.‏

وارتفع خام برنت 15 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 83.36 دولار للبرميل. وصعد ‏خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2% إلى 79.05 دولار للبرميل.‏

وكانت الأسعار منخفضة خلال غالبية الجلسة، قبل أن ترتفع في النصف ساعة ‏الأخيرة من التداول.‏

ويجتمع مسؤولو مجلس الفيدرالي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي ‏وبنك إنكلترا وبنك اليابان في جاكسون هول اليوم الجمعة، وقد تهيمن مسألة رفع ‏أسعار الفائدة لفترة أطول على المناقشات رغم تراجع الضغوط التضخمية.‏