سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار من أمام البحر بإطلالة جديدة

خطفت الفنانة سلمي أبو ضيف أنظار متابعيها في أحدث إطلالالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت سلمي أبو ضيف بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت فستان مجسم باللون الأخضر الفاتح طويلًا ومكشوف الصدر أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

تصدرت الفنانة سلمى أبوضيف ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تحدثها عن فكرة الإنجاب.

وتتميز سلمى أبو ضيف ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.