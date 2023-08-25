عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الموريتاني يدعو لتنفيذ خطة التصدي للفيضانات

صدى البلد

دعا رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال لمواجهة الفيضانات من خلال خطة التصدي للطوارئ.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الحكومة الموريتانية، مساء أمس /الخميس/، فقد أصدر رئيس الوزراء في ختام اجتماع حكومي للتصدي للطوارئ تعليماته للقطاعات والمؤسسات بمتابعة الوضعية بشكل مستمر وبتذليل الصعاب من أجل التواجد دائما في الوقت وفي المكان المناسبين لنجدة المواطنين المتضررين ومؤازرتهم ..داعيا إلى تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ، وخصوصا فيما يتعلق منها بتأثيرات السيول والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار الحالي.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض شامل حول مستويات الأضرار المسجلة من طرف وزارة الداخلية وعن الخسائر المادية والبشرية المترتبة عن السيول والفيضانات في مناطق عديدة وقدمت كل القطاعات المعنية حصيلة عملها واستعرضت العراقيل المطروحة أمام استكمال تنفيذ ما تبقى من الخطة.
وشهدت موريتانيا خلال الأسابيع الماضية وفاة عشرات الأشخاص جراء الفيضانات كما عانى السكان من انقطاع خدمت الكهرباء والماء وقطع المواصلات بسبب الفيضانات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

داخل على 2000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

عاجل | بركات يوضح موقف إمام عاشور مع الأهلي

ما هو البريكس .. بوصلة العالم تميل إلى الشرق

ترشيحاتنا

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

تمويلات وقروض.. مدبولي: انضمام مصر لبريكس بفضل جهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة

لسبب غير متوقع .. مصرع شابة برازيلية بعد الاستحمام

سيارة أو موتوسيكل .. لينك الاستعلام عن مخالفات المرور من التليفون المحمول

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة

بـ 3 عقول و يرقص باليه.. شاومي تكشف عن الجيل التالي من كلبها الآلي CyberDog 2

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يلفت الأنظار بإطلالته بعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما |صور

بين الأسطورة والواقع.. هل وصل الفراعنة لسطح القمر؟

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ