شركات اتصالات في هاييتي تشكو عمليات "تخريب" تقوم بها عصابات إجرامية

قالت شركتان للاتصالات في هاييتي إن كابلات الألياف الضوئية الخاصة بهما قد قطعت هذا الأسبوع، مما أدى إلى انقطاع الخدمة مؤقتاً عن العملاء، موضحة أنها تشتبه في أن عصابات إجرامية هي التي تقف وراء أعمال التخريب.



حيث قالت شركة "ديجيسيل هاييتي"، إحدى أكبر شركات الاتصالات في هاييتي، إن إحدى كابلاتها انقطعت اليوم /الخميس/ في منطقة مارتيسانت بالقرب من العاصمة بورت أوبرنس، التي تعتبر نقطة انطلاق العصابات المتحاربة، وذلك حسبما نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم التي أشارت إلى أن هذا الكابل يؤثر على العملاء في المنطقة الغربية لهايتي.



وكان هذا الكابل قد قُطع أيضاً في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، قالت شركة "أكسس هاييتي" إن بعض كابلات الألياف الضوئية الخاصة بها قد قطعت يوم الاثنين الماضي فيما وصفته بأنه عمل من أعمال "التخريب".



يُشار إلى أن قوة العصابات في هاييتي قد ازدادت منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، مما دفع هايتي إلى طلب نشر قوة مسلحة دولية لاستعادة النظام.

