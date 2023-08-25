المجلس العسكري في النيجر يسمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في أراضي البلاد حال وقوع هجوم

أعلن المجلس العسكري في النيجر أنه سمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في أراضي البلاد حال وقوع هجوم.
ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس /الخميس/ في نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أعلن المجلس العسكري في النيجر أنه سمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في أراضي البلاد حال وقوع هجوم.
ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس /الخميس/ في نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
ADVERTISEMENT