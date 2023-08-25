المجلس العسكري في النيجر يسمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في أراضي البلاد حال وقوع هجوم

أعلن المجلس العسكري في النيجر أنه سمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في أراضي البلاد حال وقوع هجوم.



ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس /الخميس/ في نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.