نشرة المرأة والصحة| أسباب إصابتك بتصلب الشرايين.. أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يبدو فقدان الوزن بسرعة مغريا جدا ولكن الطرق الأكثر شيوعًا التي يحاول الأشخاص من خلالها إنقاص الوزن بسرعة هي ممارسة التمارين الرياضية كثيرًا، واتباع "نظام غذائي قاسي" أو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية جدًا يقل عن 800 سعر حراري يوميًا.

نشرت هيئة الدواء المصرية على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن العوامل التي تؤدي إلى تصلب الشرايين.

فإن الشرايين السليمة تكون مرنة ولينة، ولكن عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى بقية الجسم (الشرايين) سميكة ومتيبسة، ومع مرور الوقت؛ قد تتصلب جدران هذه الشرايين؛ مما يقلل تدفق الدم إلى القلب، وهذا ما يسمى بتصلب الشرايين.

يعاني عدد كبير من الأشخاص بارتفاع ضغط الدم وهي الحالة التي تزداد فيها سرعة الدم داخل الأوعية الدموية إلى مستوى ينذر بالخطر،وهذا يضعف جدران الأوعية ويؤدي أيضًا إلى ضخ القلب بوتيرة أسرع.

طريقة عمل كفتة الحاتي سهلة ولكن توجد بعض اسرار الكبابجي التي لا يعرفها الكثير ولذلك اتبعي الخطوات :

يعد اللبن مشروبا أساسيا في الحياة التي تمد الجسم بالفيتامينات والكالسيوم .

ولكن انتبه عند شرب اللبن فإن كوب لبن نظيف يساوي حياة خالية من البروسيلا.