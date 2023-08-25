حدث ليلا | انطلاق حفل مهرجان الدراما بالعلمين وليلة الدموع بالسعودية.. وفاة برايت وايت نجم WWE.. ترامب يسلم نفسه للسجن

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن سقوط أمطار بنطاق مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ، نتج عنها سيل بمخر وادي المره ، وتحرك السيل وصولاً لتقاطع المخر مع طريق كاترين - نويبع عند منطقة سعال ، وحدث جريان للمياه على جانب الطريق المدعم بأعمال حمايه دون حدوث أي أضرار ، والوضع حالياً آمن تماماً.

أشاد مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، بالتعاون المميز والمثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وبين المنظمة ..

أصيب طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، بطلق ناري بالصدر من الناحية اليُسرى، حيث أصاب نفسه عن طريق الخطأ أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزت ..

توفي نجم مصارعة المحترفين WWE براي وايت الشهير بـ “ذا فيند” عن عمر 36 عامًا.

أوضح محمد بركات ، موقف إمام عاشور نجم الأهلي المنضم حديثاً للفريق الأحمر بعد ظهوره الأول في مران الفريق الأحمر اليوم الخميس. وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن إمام عاشور تعرض للإصابة في العضلة الخلفية مع فريق ميتيلاند الدنماركي. وأشار إلى أن إمام عاشور جاهز من الناحية الطبية للحاق

كرم حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة النجم تامر حسنى بجائزة Starscrapers awards. وقال النجم تامر حسنى:" اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا له طعم تانى وسط الزملاء الكرام، وفرحان إنى وسطكم،

وبتصويت من الجمهور حصل محمد سامي على جائزتي أفضل مخرج وأفضل مؤلف عن مسلسل جعفر العمدة

حصل الفنان محمد رمضان على جائزة أفضل ممثل عن بطولة مسلسل جعفر العمدة الذي حظى بدوره على تكريم أفضل مسلسل دراما

بدء الفنان حمادة هلال فقرته الغنائية في حفل “ليلة الدموع”، بأغنيته الشهيرة “دايما دموع”، بعد كلمة فكاهية قدمها الفنان محي إسماعيل

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجميع بتقديم شكر خاص لثلاث فنانات على مسرح حفلها في ليلة الدموع، منذ قليل

انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان

حرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما على تكريم عدد من المبدعين والفنانين الذين حققوا نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، منهم منى زكي

أعرب كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز، عن سعادتهما بتكريم والداها بمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة.

صرّحت الفنانة هالة صدقي، بأنها تشعر بسعادة غامرة من استقبال الجمهور لدورها في مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن حرق المجمع العلمي والاعتداء على مؤسسات الدولة يعكس قلة وعي الشباب بتاريخ بلدهم

أعلن المجلس العسكري في النيجر أنه سمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في أراضي البلاد حال وقوع هجوم. ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس /الخميس/ في نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

سلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ قليل، نفسه إلى سجن فولتون بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، وذلك مهيدًا لمحاكمته في قضية التلاعب في انتخابات 2020 الرئاسية، في رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها إضافة لقضية الهجوم على الكونجرس والتجسس والممثلة الإباحية.

قال الجيش الروسي في وقت مبكر من يوم الجمعة، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة أهداف مدنية على الأراضي الروسية بصاروخ معدل من طراز إس-200.

علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الجمعة، على نبا وفاة مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين، في حادث تحطم طائرته شمال موسكو.