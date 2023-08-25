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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خشية تصاعد العمليات.. الجيش الإسرائيلي يتجنب إعادة الحواجز وتقييد حركة الفلسطينيين

خشية تصاعد العمليات..
خشية تصاعد العمليات.. الجيش الإسرائيلي يتجنب إعادة الحواجز

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي مصمم على عدم إعادة نشر نقاط التفتيش والحواجز على الطرق في مناطق الضفة الغربية. ويعتبر الجيش أن هذه الخطوة لن تسفر سوى عن زيادة في تنفيذ العمليات.

 

وبحسب الصحيفة العبرية فإن الجيش يشير إلى أن تغيير نظام المرور على الطرق بين المدن في الضفة الغربية لا يعتبر خيارًا في الوقت الحالي، وذلك حتى في ظل موجة العمليات الحالية. ومع ذلك، هناك مطالب من بعض أعضاء الحكومة لتقليل حركة الفلسطينيين على تلك الطرق.

 

وأشارت إلى أن الجيش يرى بأن إعادة الحواجز ستكون لها تداعيات سلبية أكثر من فوائدها، حيث يعتقد أن ذلك سيزيد من اندفاع الفلسطينيين لشن عمليات، بسبب تقييد حركتهم وعدم قدرتهم على الفرار بسهولة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك معابر للفلسطينيين على طول خط التماس فقط للتفتيش والتنقل، لكن هذا لا يمنع استمرار حركة الشارع الفلسطيني. وتعتبر القيود الصارمة على حركة الفلسطينيين ستثير مخاوف من احتمال زيادة العمليات الفلسطينية.

وأكدت أيضًا أن هناك معابر محددة فقط تستخدم لتفتيش الفلسطينيين الداخلين للعمل في إسرائيل، مما يشير إلى تقييدات كبيرة على حركتهم. وتأتي رفض الجيش لهذه القيود من معتقدات أن القوانين المشددة لن تجدي نفعًا كبيرًا وقد تزيد من نمط العمليات وزيادة استهداف الأهداف.

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