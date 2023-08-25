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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نشر صورة ترامب الجنائية.. نجله يرد على طريقته الخاصة

صدى البلد

أعلن دونالد ترامب جونيور، اليوم االجمعة، نجل الرئيس الأمريكي السابق، عن بدأه في بيع بضائع تحتوي على الصورة الجنائية لوالده.

جاء ذلك بعد أن نشر سجن مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية الخميس، بيانات الرئيس الأمريكي السابق، والتهم الموجهة إليه بعد أن سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون.

وكتب نجل ترامب على صفحته الرسمية على منصة أكس المعروفة بـ "تويتر" سابقاً :" كل الأرباح الناتجة عن بيع هذه البضائع في متجري عبر الإنترنت، ستذهب إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نراه أمامنا. وعلى عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من ذلك، ولكن سأبذل كل ما في وسعي لتقديم المساعدة".

 

وتشمل المجموعة المعروضة على الموقع قمصانا وأكوابا وملصقات عليها الصورة الجنائية للرئيس السابق.

وفي وقت سابق، سلم ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

أمضى ترامب حوالي نصف ساعة رهن الاعتقال وتم إخلاء سبيله بكفالة متفق عليها مسبقا بلغت قيمتها 200 ألف دولار.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

 

 

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