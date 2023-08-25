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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يهاتف بايدن.. ماذا دار بينهما؟

بايدن وزيلينسكي
بايدن وزيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرانفورم"، قال زيلينسكي عبر "تيليجرام": "لقد تحدثت مع جوزيف بايدن وشكرته على تهنئته بمناسبة عيد الاستقلال".

وشدد على أن الولايات المتحدة أخذت زمام المبادرة في حشد الدعم العالمي لأوكرانيا.

وأضاف: "هذه القيادة الحاسمة مكنت نضالنا ووجهت قوس التاريخ نحو الخير. معا، نثبت أن الحرية والاستقلال يستحقان القتال من أجلهما".

وتابع "أشكر الرئيس بايدن والكونجرس الأمريكي وجميع الأمريكيين على ذلك".

واختتم بالقول: "يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا في حماية قيمنا المشتركة".

كما ورد، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو وشكره على خطابه في قمة شبه جزيرة القرم ودعمه المستمر لأوكرانيا في الحرب.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ناقشا الخميس، بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة «إف-16».

وقال البيت الأبيض إن بايدن وزيلينسكي ناقشا أيضا التعجيل بالموافقة للدول الأخرى لإرسال طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

 

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