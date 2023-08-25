برلمانية: انضمام مصر لـ البريكس يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس في يناير 2024، مشيرة إلى أن ذلك يعكس أهمية مصر كدولة لها دورا محوريا إقليميا وعالميا وأن ذلك سيحقق مكاسب إقتصادية متعددة للبلاد.

وقالت "نبيه" في تصريحات صحفية لها، إن تجمع البريكس يستهدف بشكل أساسي كسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي من خلال تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان.

وتابعت أن "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30 ٪ من حجم الاقتصاد العالمي، و26 ٪ من مساحة العالم و43 ٪ من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

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وأوضحت "نبيه" أن تجمع البريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، مما سيساعد مصر في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء في البريكس.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر لتجمع البريكس، جاء في توقيت مهم حيث يعاني العالم أزمة إقتصادية عالمية، ولها تداعياتها السلبية علي الجميع بما فيها مصر مشيرة أنه تمثل أحد المسارات المهمة لتجاوز الأزمة والحد من أزمة الدولار وتقليل الاحتياج إليه، وهى خطوة بمثابة متنفس جديد للاقتصاد وستقلل ضغط الدولار، وتأثيرها سيكون إيجابيا على نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا.

وطالبت د. شيماء نبيه عضو البرلمان، المستثمرين بالداخل والخارج، لاستغلال تلك الفرصة الكبيرة وبدء الاستثمار داخل مصر، في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الزراعي.