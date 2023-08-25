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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. ارتكاب هذه الجرائم ليلا يعرضك للسجن 7 سنوات

صدى البلد

جرائم قتل الحيوانات.. من الجرائم التي واجهها قانون العقوبات بفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها تصل للحبس 7 سنوات مع الغرامة.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 355 على أن يعاقب بالحبس مع الشغل الآتي:

كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.

كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

ونصت المادة 356 من القانون على انه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

ونصت المادة 357 على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضي أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً.

جرائم قتل الحيوانات العقوبات الحبس مع الشغل قانون العقوبات

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