عجوز مكسيكية تعاني منذ 40 عاما.. لن تتوقع ماذا وجدوا في بطنها؟

شهدت المكسيك واقعة غريبة من نوعها، بطلتها سيدة تبلغ من العمر 84 عاما من دورانجو ولديها جنين عمره 40 عاما وتعاني في الوقت نفسه من آلام في بطن، وقد يعتقد الأطباء أن الجنين قد تكلس، وذلك في حدث يعد نادر للغاية يطلق عليه الأطباء "الجنين المتحجر أو المتكلس".

فقد أدهشت تلك السيدة المسعفين وذلك عندما اكتشفوا أن آلام البطن التي تشكو منها هي جنينا محنطا في رحمها منذ ما يزيد عن حوالي 4 عقود.

وفقا لصحيفة "ديلي ستار" Daily Star البريطانية، فإن تلك المرأة ذهبت إلى عيادة الصحة العامة، بسبب آلام مبرحة في البطن، ومن خلال الفحص وجدوا أنها تحمل جنينا متحجرا أو متكلس منذ 40 عاما وتحنط في الأسبوع الأربعين من الحمل، بعد أن توقف عن النمو بشكل طبيعي.