القابضة للمياه تبدأ ورشة عمل تحت عنوان "العدادات مسبقة الدفع"

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة في المحافظات تتجه إلى التوسع فى تركيب عدادات مياه الشرب مسبقة الدفع في القطاعين الحكومي والمنزلي لحوكمة التعامل مع العملاء وفقا لرؤية مصر 2023 بضرورة تعميم هذه العدادات في مصر وما لها من مميزات تساهم فى التحكم وترشيد الإستهلاك وتخفيض المياه غير المحاسب عليها في إطار إهتمام الدولة بملف المياه.

وفي هذا الإطار عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل تحت عنوان "العدادات مسبقة الدفع" بحضور رؤساء القطاعات التجارية ومسئولي العدادات مسبقة الدفع بالشركات التابعة للشركه القابضة برعاية مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والشركة القابضة.

وأكد الدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية تأهيل العمالة بمنظومة مسبق الدفع، والذي ينعكس على رضاء العملاء في حل أى مشاكل أو أعطال بالعدادات.

جاء ذلك بحضور الأستاذ إبراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذى أوضح أنه تم توقيع بروتوكولات مع شركات الدفع الإلكتروني المختلفة تسهيلا على العملاء عملية شحن العدادات ومنها فوري وخالص والأهلي ممكن وضامن وبي موب وبي بلس، وذلك تسهيلا على العملاء شحن العداد من منافذ متنوعة في كافه أنحاء الجمهورية.

واستعرض الأستاذ محمود المليجي مدير إدارة العدادات مسبقة الدفع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الوضع الراهن للعدادات مسبقة الدفع بالشركات التابعة ورؤية الشركة القابضة في المرحلة القادمة نظرا للتوسع في تركيب العدادات والتوسع في مراكز الشحن بالشركات.

والجدير بالذكر أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الشركات التابعة ووضع حلول لأفضل الأساليب لتحسين كفاءة منظومة العدادات مسبقة الدفع وعرض اخر المستجدات وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء ومنها توفير خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال ماكينات شركات المدفوعات الالكترونية

فيما صرح الأستاذ محمد السيد الإستشارى المالى والتجارى بمشروع الوكالة الامريكية للتنمية بأن المشروع يحرص على دعم أنشطة الشركة القابضة والشركات التابعة، لاسيما الأنشطة التى تدعم رفع كفاءة الأداء وإستدامة الخدمة وإستعادة التكاليف.

وحرص المشروع على رعاية الورشة لتكون بمثابة نقطة إنطلاق جديدة لمنظومة العدادات مسبوقة الدفع فى نسختها الجديدة التى استوعبت إحتياجات الشركات مقدمة الخدمة وإحتياجات العملاء، فيما وجه الشكر لفريق عمل الشركة القابضة والشركات التابعة على المشاركة الفعالة فى ورشة العمل.