نشرة المرأة و الصحة| فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. علامات تكشف عن ورم الأذن

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل بسبب البطانة | شاهد
تداول مستخدمو مواقع التواصل صورا جديدة للفنانة علا غانم خلال مشاركتها فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي مساء الخميس في مدينة العلمين.
لوك جريء.. دينا الشربيني تفاجئ جمهورها بفستان ملفت في حفل القاهرة للدراما
تألقت الفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة.
بعد ما خست.. 10 صور تكشف عن أناقة شيرين عبد الوهاب قبل زيادة وزنها
تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
علامات تكشف ورم الأذن.. لن تتوقعها
يعد ورم الأذن من المشكلات الصحية التي لا يوجد الوعي الكافي بها رغم خطورتها ومضاعفتها الكبيرة على صحة الإنسان.
أعراض ورم الأذن