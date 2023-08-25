نشرة المرأة و الصحة| فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. علامات تكشف عن ورم الأذن

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل صورا جديدة للفنانة علا غانم خلال مشاركتها فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي مساء الخميس في مدينة العلمين.

تألقت الفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة.

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يعد ورم الأذن من المشكلات الصحية التي لا يوجد الوعي الكافي بها رغم خطورتها ومضاعفتها الكبيرة على صحة الإنسان.

أعراض ورم الأذن