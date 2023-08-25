تغريدة ترامب الأولى على إكس تحقق أكثر من 55 مليون مشاهدة في 4 ساعات

حققت أول تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "إكس" تفاعلًا قياسيًّا من قبل متابعيه، حيث وصل عدد المشاهدات بعد أربع ساعات فقط من نشرها إلى أكثر من 55 مليون مشاهدة.

وفي أول بوست له على "إكس"، نشر ترامب صورته الجنائية التي التُقطت له داخل سجن في ولاية جورجيا. وكتب فوق الصورة "صورة جنائية - 24 أغسطس 2023" وألحقها بعبارتي "تدخل في الانتخابات" و"لا استسلام".

ويظهر ترامب في صورته الجنائية عابس الوجه غاضبًا، فيما دخلت التاريخ بكونها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

وكان مالك "إكس" إيلون ماسك أعاد تفعيل حساب ترامب في نوفمبر الماضي، بعد أيام من إعلان الملياردير الجمهوري قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة مفضلًا البقاء على منصته الخاصة "تروث سوشيال".

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست" فإن العالم سيعرف أخيرًا طول ووزن الرئيس السابق، كاشفة أن سجل احتجاز الرئيس السابق أظهر أن طوله يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (نحو 190 سنتيمترًا).