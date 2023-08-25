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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الدولار السبب.. خسائر فادحة للذهب الأسود للأسبوع الثاني

ارتفاع الدولار السبب..
ارتفاع الدولار السبب.. خسائر فادحة للذهب الأسود

ارتفعت أسعار النفط، لكنه يتجه صوب ثاني أسبوع من الخسائر اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار، وذلك قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، فيما انحسرت المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

 

وبحلول الساعة 0434 بتوقيت جرينتش، زاد خام برنت 30 سنتًا، أو 0.4 %، إلى 83.66 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا، أو 0.4 %، إلى 79.36 دولار للبرميل.

 

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام بين (1.5-2.5)% هذا الأسبوع، وهو الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.

 

وقال محلل الأسواق لدى "آي.جي"، يب جون رونغ: "لا شك أن التوقعات بشأن سياسات مجلس الاحتياطي ستكون القوة الدافعة الرئيسة للأسواق في الفترة المقبلة".

 

وأدى حذر المستثمرين قبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، في ندوة جاكسون هول إلى رفع الدولار، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع، في أكبر مكاسب له خلال شهر، إذ تنتظر الأسواق أي مؤشرات حول المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

 

ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يؤثر سلبًا على الطلب.

 

وعلى جانب العرض، لا تزال المحادثات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشأن صادرات النفط الخام من شمال العراق مستمرة، بعد فشل المسؤولين في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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