الحل عند أوكرانيا.. مسلحون روس يدعون فاجنر للانضمام إليهم والثأر لمقتل بريجوجين

حثت جماعة من المسلحين الروس تقاتل بجانب أوكرانيا مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة إلى تغيير ولائها والانضمام لها للثأر لمقتل قائد المجموعة ومؤسسها يفجيني بريجوجن ونائبه دميتري أوتكين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال قائد فيلق المتطوعين الروس، دنيس كابوستين، في خطاب مصور نُشر في وقت متأخر أمس، "أنتم الآن أمام خيار مصيري، يمكنكم الوقوف في حظيرة وزارة الدفاع الروسية والعمل ككلاب حراسة لقتلة قادتكم أو الثأر لهم".

وأضاف "إذا أردتم الثأر عليكم الانتقال إلى جانب أوكرانيا".

وذكر في خطابه الموجه لمقاتلي فاجنر "دعونا ننهي مفرمة اللحم الدموية للعملية العسكرية الخاصة".

وتابع «وبعدها سنزحف إلى موسكو، وهذه المرة لن نتوقف على بعد 200 كيلومتر من الطريق الدائري لموسكو وإنما سنواصل حتى النهاية».

وقد أعلنت السلطات الجوية الروسية إن بريجوجن وأوتكين وثمانية آخرين كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت شمالي موسكو يوم الأربعاء مما تسبب في مصرعهم جميعا.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خالص تعازيه" لأسر جميع القتلى العشرة الذين قضوا نحبهم في تحطم الطائرة، وأشاد ببريغوجن ووصفه بأنه "رجل أعمال موهوب".

وقبل قليل، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنه لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على أن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، كان على متن الطائرة التي تحطمت دون ناجين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكن من "المرجح للغاية" أنه مات.

وذكرت الوزارة البريطاينة أنه "من المؤكد أن وفاة بريجوجين سيكون لها تأثير مزعزع بشدة لاستقرار مجموعة فاجنر".

