وكيل الأوقاف السابق: الإعلان والحديث عن فعل الخيرات يحبطه

قال الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، إن قضاء حوائج الناس من أهم وأفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، متابعا أن الله عز وجل أمرنا بفعل الخيرات ومن ضمنهم قضاء حوائج الناس.



وأكد محمد عيد الكيلاني، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن صانع الخير لا ينتظر المقابل والجزاء من العباد، بل ينتظره من الله عز وجل.



وشدد على أن صانع الخير لا يمن بالمعروف ويعلن ما يفعله أمان الجميع، متابعا: عمل الخير يجب أن يكون خالص لوجه الله.



وتابع أن الحديث عن فعل الخيرات يحبط عمل الخير، مستشهدا بقول الله عز وجل "قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ".