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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المخابرات الروسية يؤكد فشل الهجوم الأوكراني المضاد

رئيس المخابرات الروسية
رئيس المخابرات الروسية يؤكد فشل الهجوم الأوكراني المضاد

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، بإعلان رئيس الاستخبارات الروسية أن هناك فشل واضح في الهجوم الأوكراني المضاد.

وكانت قوات الكوماندوز الأوكرانية قد شنت غارة على شبه جزيرة القرم في خطوة رمزية في عيد استقلال البلاد، حيث ضغطت المزيد من قوات كييف لهجوم مضاد على البر الرئيسي يهدد باختراق خطوط موسكو.

وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية على موقعها على الإنترنت، إن القوات الخاصة هبطت باستخدام زوارق سريعة في خليج على الطرف الغربي من شبه الجزيرة أثناء الليل في أول طلعة جوية من نوعها منذ بداية الحرب العام الماضي، دون أن تحدد حجم الوحدة.

وأضافت أن قوات الكوماندوز هاجمت مواقع روسية ودمرت معدات عسكرية ورفعت العلم الأوكراني قبل أن تعود إلى القاعدة دون وقوع إصابات.

وقال فولوديمير زيلينسكي عن العملية خلال احتفال بعيد الاستقلال في العاصمة: "هؤلاء هم رجالنا.. لن نفقد قبضتنا على استقلال أوكرانيا."

ووقعت الغارة بعد يوم من إعلان كييف أن قواتها دمرت وحدة دفاع جوي روسية في شبه الجزيرة ومصرع يفغيني بريجوجين، الذي سيطرت مجموعة فاغنر المرتزقة التابعة له على مدينة باخموت في وقت سابق من هذا العام في حصار طويل أسفر عن مصرع وإصابة آلاف الجنود من الجانبين.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة، فيما تم تدمير 33 طائرة بالحرب الإلكترونية وتحطمت دون أن تصل إلى أهدافها.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

وقال الجيش الروسي  إن أوكرانيا حاولت مهاجمة أهداف مدنية على الأراضي الروسية بصاروخ معدل من طراز إس-200. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصاروخ فوق منطقة كالوجا المتاخمة لموسكو.

وهدد المسؤولون الروس، بما في ذلك الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف، بالانتقام الكبير من أوكرانيا إذا هاجمت شبه جزيرة القرم، التي سيطرت عليها روسيا في عام 2014.

وكثف الجيش الأوكراني هجماته على شبه الجزيرة، مستخدما مجموعة من الأسلحة، من الطائرات البحرية بدون طيار إلى الصواريخ، والآن القوات الخاصة. لكن ربما لا يزال من الصعب استعادة شبه جزيرة القرم بعد أن جعلتها روسيا حصنا فعليا، إذ أقامت تحصينات خنادق ومخابئ لحماية القواعد البحرية والقوات الجوية والمشاة على منطقة بحجم ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وقال زيلينسكي خلال الحفل يوم الخميس: “من السابق لأوانه الحديث عن تحرير شبه جزيرة القرم”.

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