الجارديان: الجمع بين السمنة والسكر أو الضغط يزيد من خطر الوفاة المبكرة

كشفت أبحاث جديدة أن الملايين من البالغين في منتصف العمر الذين يعانون من زيادة الوزن مع ارتفاع طفيف في ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول أو السكر هم أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة الثلث، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان اليوم الجمعة.

وأضاف التقرير أن هؤلاء أيضا يواجهون خطرًا أعلى بنسبة 35٪ للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، وسيتعرضون لها قبل عامين من أقرانهم.

وتم عرض النتائج الصارخة في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، وهو أكبر مؤتمر للقلب في العالم. وهي تمثل دليلا إضافيا على المخاطر المباشرة التي تشكلها أزمة السمنة العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 31% من سكان العالم مصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي، على الرغم من أن الكثيرين ليس لديهم أي فكرة عن هذه المتلازمة ويظلون دون تشخيص.

متلازمة التمثيل الغذائي هي المصطلح الطبي الذي يشير إلى وجود ثلاث سمات غير صحية أو أكثر، بما في ذلك زيادة الوزن الشديد أو وجود الكثير من الدهون حول الخصر، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أو ارتفاع مستويات السكر.

يمكن أن يؤدي استخدام الأدوية مثل عقار الإكستاسي إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل في القلب لأنها يمكن أن تزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة وحاجة القلب للأكسجين.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة لينا لونبيرج: "يعاني العديد من الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر من القليل من الدهون حول الوسط وارتفاع طفيف في ضغط الدم أو الكوليسترول أو السكر، لكنهم يشعرون بصحة جيدة بشكل عام، ولا يدركون المخاطر ولا يطلبون المشورة الطبية".

وأظهرت دراسات سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي هم أكثر عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة. بحثت هذه الدراسة في العلاقة بين متلازمة التمثيل الغذائي بدون أعراض في منتصف العمر وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لمدة تصل إلى ثلاثة عقود بعد ذلك.

شملت الدراسة 34269 شخصًا بالغًا في الأربعينيات والخمسينيات من العمر ممن حضروا برنامج فحص القلب والأوعية الدموية في الفترة من 1990 إلى 1999 في مقاطعة فاستمانلاند السويدية. وذهب المشاركون إلى مركز الرعاية الصحية الأولية الخاص بهم لإجراء فحص سريري من قبل ممرضة، والذي شمل قياسات الطول والوزن وضغط الدم والكوليسترول الكلي والسكر الدم ومحيط الخصر والورك.

كما أكملوا أيضًا استبيانًا حول عادات نمط الحياة، والتاريخ السابق لأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل التعليم.

وتم تصنيف الأشخاص على أنهم مصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي إذا كان لديهم ثلاثة أو أكثر مما يلي: محيط الخصر 102 سم أو أكثر للرجال و 88 سم أو أكثر للنساء، إجمالي الكوليسترول 6.1 مليمول / لتر أو أعلى، 130 ملم زئبق أو ارتفاع ضغط الدم الانقباضي و/أو 85 ملم زئبق أو أعلى من ضغط الدم الانبساطي، والسكر البلازما الصائم 5.6 مليمول / لتر أو أعلى.

وقام الباحثون بتحليل الارتباطات بين متلازمة التمثيل الغذائي في منتصف العمر وأحداث القلب والأوعية الدموية غير المميتة والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بعد تعديل العمر والجنس والتدخين والخمول البدني ومستوى التعليم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الورك والعيش بمفرده أو مع الأسرة.

استوفى ما مجموعه 5084 فردًا معايير المتلازمة الأيضية، وتم تحديد مجموعة مراقبة مكونة من 10168 فردًا لا يعانون من متلازمة الأيض؛ 47% من المشاركين كانوا من النساء.

خلال متابعة متوسطة مدتها 27 عامًا، توفي 1,317 (26%) مشاركًا مصابًا بمتلازمة التمثيل الغذائي مقارنة بـ 1,904 (19%) من مجموعة التحكم - مما يعني أن أولئك الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 30% أثناء المتابعة مقارنة بنظرائهم الذين لا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.

حدثت نوبات قلبية أو سكتات دماغية غير مميتة لدى 1,645 (32%) من المشاركين المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي و2,321 (22%) من مجموعة التحكم - وهو ما يعادل زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 35% في مجموعة متلازمة التمثيل الغذائي. وكان متوسط الوقت لحدوث أول نوبة قلبية أو سكتة دماغية غير مميتة هو 16.8 سنة في مجموعة متلازمة التمثيل الغذائي و19.1 سنة في المجموعة الضابطة - بفارق 2.3 سنة.

وقال البروفيسور السير نيلش ساماني، المدير الطبي في مؤسسة القلب البريطانية في تصريحات لصحيفة الجارديان "حتى لو كنت تشعر أنك بخير، فإن الزيادات الطفيفة في ضغط الدم وقياس الخصر والكوليسترول والسكر في الدم يمكن أن يكون لها تأثير كبير على خطر إصابتك بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية في المستقبل". .

وأضاف: "إذا لم تكن تغييرات نمط الحياة كافية، فيمكن لطبيبك أيضًا تقديم المشورة بشأن الأدوية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر."