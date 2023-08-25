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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بالأسماء.. الحركة الوطنية يعتمد تشكيلات أمانة العضوية برئاسة محمود النجار

صدى البلد

وافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي تشكيلات هيئة مكتب أمانة الشئون المالية وشئون العضوية بالحزب والتي ضمت في عضويتها 25 عضوا جديدا برئاسة محمود النجار امين عام الشئون المالية وشئون العضوية .

جاء ذلك بناء علي مذكرة عرض تقدم بها الدكتور احمد الضبع نائب رئيس الحزب والامين العام تضمنت التشكيلات الجديدة وبعد موافقة رئيس الحزب اصدر الامين العام القرار الذي حمل رقم 39 لسنة 2023 بالتشكيلات الجديدة في ضوء قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته وبعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي .

 

وشمل القرار  تعين 25 عضو جديدا كأعضاء بهيئه مكتب أمانة الشئون المالية وشئون العضوية بالحزب وهم كالاتي 

1              محمود فتحي عبدالسميع السيد النجار      أمين عام الشئون المالية وشئون العضوية

2              محمد احمد محمد حسين  أمين مساعد للشئون المالية 

3              كريم أسامة سعدالدين محمد رجب               أمين مساعد للشئون المالية

4              سامح ماجد بشاره     أمين مساعد للشئون المالية 

5              مصطفي محمد منير محمود الحجار            أمين مساعدللشئون المالية 

6              مصطفي عبداللطيف محمد          أمين مساعد لشئون العضوية 

7              محمد وحيد محمد عبدالمنعم            أمين مساعد لشئون العضوية 

8              جاسر أسامة سعد الدين محمد رجب            أمين مساعد لشئون العضوية

9              شوقي محمد علي         عضو هيئة مكتب للشئون المالية

10           محمد جلال محمود الغازي          عضو هيئة مكتب للشئون المالية

11           محسن إبراهيم محمد النادى         عضو هيئة مكتب للشئون المالية

12           محمود حسن السيد حسن          عضو هيئة مكتب لششئون المالية

13           يحيى إبراهيم محمد       عضو هيئة مكتب  لشئون العضوية 

14           ايهاب محسن ابو الحمد عبدالله خميس      عضو هيئة مكتب لشئون العضوية

15           عادل السيد محمد السيد                عضو هيئة مكتب لشئون العضوية

16           حامد حسين عيد حسين            عضو هيئة مكتب لشئون العضوية 

17           سيد أحمد محمد   عضو هيئة مكتب الشئون العضوية

18           ممدوح مصطفي السيد عطوة   عضو هيئة مكتب لشئون العضوية

19           هاني ماهر ابراهيم سعدة          عضو هيئة مكتب لشئون العضوية 

20           مدحت محمد عبدالسلام السوداني                عضو هيئة مكتب لشئون العضوية

21           محمد نعيم بشير           عضو هيئة مكتب لشئون العضوية 

22           داليا عبدالنبي جاد     عضو هيئة مكتب لشئون العضوية 

23           سماح محمد يسرى توفيق إبراهيم                عضو هيئة مكتب لشئون العضوية

24           جيهان حسن مرسي  عضو هيئة مكتب لشئون العضوية

25           ثريا محمد أبوزيد  فرغلي            عضو هيئة مكتب لشئون العضوية . 

رؤوف السيد على الحركة الوطنية المصرية محمود النجار أمانة الشئون المالية مكتب أمانة الشئون المالية

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