وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان دورة عن الإعلام ومعايير العمل الدولية بشرم الشيخ

يفتتح حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة؛ بشرم الشيخ، دورة تدريبية بشأن "التناول الإعلامي لموضوعات العمل ومعايير العمل الدولية"، والتي يشارك فيها "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة ،وقنوات فضائية ووكالات أنباء.

وتستمر الدورة ثلاثة أيام، تبدأ بجلسة افتتاحية، يلقى خلالها "شحاتة" ؛ و"فودة" ،وأوشلان كلمات، يليها عرض البرنامج الزمني للدورة واستطلاع آراء المشاركين عنها.

ويتضمن اليوم الثاني من الفعاليات "مشاورة إعلامية" عن منظمة العمل الدولية من حيث "التعريف، والنشأة، والهيكل، والتكوين، والأهداف، والآليات"، بالإضافة إلى دستور منظمة العمل الدولية، و إعلان فيلادلفيا، يقدمها إبراهيم شعبان استشاري تدريب وتعزيز قدرات، يليها مؤتمر صحفي مشترك للوزير ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،يتضمن الإجابة على تساؤلات الإعلاميين، وتسليم شهادات التدريب،والتقاط صورا تذكارية،ثم جلسة لمناقشة بعض اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، يعرضها إبراهيم شعبان استشاري تدريب وتعزيز قدرات بالمنظمة الدولية،ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بالقليوبية .

ويشهد اليوم الثالث من "الدورة التدريبية" مناقشة وعرض باقي اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، تليها جلسة حوارية عن التناول الإعلامي لموضوعات العمل، وعرض خطط وإستراتيجيات وزارة العمل، يلقيها عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، ثم تختتم الدورة بجلسة مناقشات عن التناول الإعلامي لموضوعات تغير المناخ يلقيها الخبير الإعلامي الدكتور حسن أبو طالب.