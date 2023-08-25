عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان دورة عن الإعلام ومعايير العمل الدولية بشرم الشيخ

صدى البلد

يفتتح حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة؛ بشرم الشيخ، دورة تدريبية بشأن "التناول الإعلامي لموضوعات العمل ومعايير العمل الدولية"، والتي يشارك فيها "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة ،وقنوات فضائية ووكالات أنباء.

وتستمر الدورة  ثلاثة أيام، تبدأ بجلسة افتتاحية، يلقى خلالها "شحاتة" ؛ و"فودة" ،وأوشلان  كلمات، يليها عرض البرنامج الزمني للدورة واستطلاع آراء المشاركين عنها.      

                          

ويتضمن اليوم الثاني من الفعاليات "مشاورة إعلامية" عن منظمة العمل الدولية من حيث "التعريف، والنشأة، والهيكل، والتكوين، والأهداف، والآليات"، بالإضافة إلى دستور منظمة العمل الدولية، و إعلان فيلادلفيا، يقدمها إبراهيم شعبان استشاري تدريب وتعزيز قدرات، يليها مؤتمر صحفي مشترك للوزير ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،يتضمن الإجابة على تساؤلات  الإعلاميين، وتسليم شهادات التدريب،والتقاط صورا تذكارية،ثم جلسة لمناقشة بعض اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، يعرضها إبراهيم شعبان استشاري تدريب وتعزيز قدرات بالمنظمة الدولية،ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بالقليوبية .

 

ويشهد اليوم الثالث من "الدورة التدريبية" مناقشة وعرض باقي اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، تليها جلسة حوارية عن التناول الإعلامي لموضوعات العمل، وعرض خطط وإستراتيجيات وزارة العمل، يلقيها عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، ثم تختتم الدورة بجلسة مناقشات عن التناول الإعلامي لموضوعات تغير المناخ يلقيها الخبير الإعلامي الدكتور حسن أبو طالب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

قرار صادم.. كاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة إلي هذا الموعد

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

فضيحة جديدة لـ الإخواني وجدي غنيم

كسر حاجز الـ 1500.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

محمد صلاح في اتحاد جدة.. مفاجأة جديدة بشأن انتقال الفرعون المصري

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023 وطرق الحصول عليه

ترشيحاتنا

الجمعة الثانية من صفر|الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 31 مسجدًا اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات في محافظة جنين

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد في صلاة الجمعة.. اعرف الضوابط

آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أُطلق اسمه على عمل درامي.. سفاح الجيزة يروي كيف حفر قبور أحبائه الأربعة؟

دفع الرواتب بالدولار الأمريكي.. قرار عاجل من لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير.. ملابس وضعت أسما شريف منير في مأزق

مختلفة وأنيقة.. هبة مجدي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة في العلمين

لوك جريء.. دينا الشربيني تفاجئ جمهورها بفستان ملفت في حفل القاهرة للدراما

مقطع فيديو للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يثير جدل رواد مواقع التواصل

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ