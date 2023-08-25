وفاة هندية أثناء ولادة طفلها لقيام الزوج بتصرف غريب| تعرف عليه

في واقعة تعد غريبة من نوعها توفيت امرأة تبلغ من العمر 27 عاما، وهي من مقاطعة هانومان تهابورام بولاية تاميل نادو الهندية، وذلك أثناء ولادة طفلها الأول، وذلك بعد أن قام الزوج بمحاولة أن تكون الولادة في المنزل بعد مشاهدته للعديد من الفيديوهات التعليمية وذلك حول العديد من طرق الولادة وذلك عبر تطبيق يوتيوب.

واقعة غريبة

وقد قرر الزوجان عدم القيام بالذهاب إلى المستشفى للولادة وذلك لأنهما يؤمنان بالعلاج الطبيعي و أنه يمكن علاج الأمراض أو الوقاية منها بنجاح دون استخدام الأدوية.

على الجانب الآخر فقا للصحيفة تايمز ناو نيوز، يعد سبب وفاة المرأة معاناتها من فقدان شديد للدم بسبب عدم تمكن الزوج من القيام بقطع الحبل السري بطريقة صحيحة.