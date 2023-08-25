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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنفوجراف .. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التنمية المحلية

صدى البلد

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٤٩ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٩ حتى ٢٥ أغسطس الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ١٩ أغسطس*
قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بزيارة إلى محافظة القليوبية، وتأتى الزيارة بمناسبة العيد القومي للمحافظة وفي إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير التنمية المحلية بمختلف المحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض محافظات الجمهورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تضمنت الزيارة عدة فعاليات منها:-
•  توقيع بروتوكول لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .
• افتتاح مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان عام محافظة القليوبية بتكلفة حوالى 7.5 مليون جنيه .
• تفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية للديوان العام للمحافظة بتكلفة ٤٧ مليون جنيه .
• افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة رسمياً  بتكلفة 1.20 مليون جنيه .
• تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشي أهل مصر.
• زراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وذلك بحديقة النصب التذكاري في بنها . 
• افتتاح معرض " أيادي مصر " للحرف اليدوية والتراثية بكورنيش بنها .
• افتتاح أعمال تطوير مجزر كفر سعد و مشروع النقل الجماعي المرحلة الثانية بعدد ٥٧ أتوبيس بمدينة بنها بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريباً.
• كما تفقد مشروع انشاء محور بنها المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي والذي يربط ميناء دمياط ب6 محافظات والطريق الاقليمي والاسكندرية الزراعي بتكلفة بلغت 4.3 مليار جنيه .
• افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة القناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة ٥٦٢ مليون جنيه.

*الأحد ٢٠ أغسطس*
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي الثاني للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة، مؤكدًا أن الأسبوع الثاني يتضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة وهى: دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المتابعة والتقييم والادارة بالنتائج والاثار، ودورة اعداد خطط التدريب السنوية ووثائق اعتمادها، ودورة فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير، ودورة تنشيط السياحة وزيادة فاعلية دور المحافظات في التنمية السياحية، إضافة إلى استمرار دورة التخطيط المحلي المتكامل وادماج المواطنين في عملية التخطيط للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد من دورات هذا الاسبوع  157 متدربًا من مختلف المحافظات.

وعقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023 – 2024 وتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر .

والتقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين في مختلف المجالات.

*الإثنين ٢١ أغسطس*
عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفي بداية الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري انشاؤه بمدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالي مليار جنيه، والذي سيضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية للتيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات.

*الثلاثاء ٢٢ أغسطس*
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة (الطور) بمحافظة جنوب سيناء، والتسليم الإبتدائي للمدفن الصحي بالمدينة وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلي حوالي 39 مليون جنيه وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وعقد اللواء هشام آمنة ، اجتماعاً  بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور كل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلي عدد من الوزارات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية بما يساهم في تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم من الإدارة المحلية .

*الخميس ٢٤ أغسطس*
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الوحدات والإدارات المركزية لمتابعة بعض الملفات المهمة  وعلى رأسها البرامج والمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات ، وفى بداية الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات المرحلة الأولي حيث يبلغ العدد الإجمالي 332 مجمعاً حكومياً ويتم توصيل المرافق والأثاث بالكامل لتلك المجمعات .

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الإنفوجراف التنمية المحلية هشام امنة

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