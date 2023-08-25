جامعة عين شمس في أسبوع| ختام المرحلة الثالثة من خطة حوكمة الجهاز الإداري.. منتخب التمثيل المسرحي يفوز بجائزة مهرجان المنستير

جامعة عين شمس في أسبوع :

ختام المرحلة الثالثة من خطة حوكمة الجهاز الإداري

دفعة من طلاب جامعة الطفل تزور حاسبات عين شمس

منتخب التمثيل المسرحي بـ عين شمس يهدي الجائزة لنائب رئيس الجامعة



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها جامعة عين شمس تشهد ختام المرحلة الثالثة من خطة حوكمة الجهاز الإداري ،منتخب التمثيل المسرحي بـ عين شمس يهدي الجائزة لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم .

أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة عين شمس بصدد الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة حوكمة الجهاز الإداري بقطاع التعليم والطلاب والتى انطلقت مرحلته الأولى منذ العام والنصف، والتي تضمنت في مرحلتها الأولى تحديد التوصيف الوظيفي لخدمة كل موظف في مكان عمله المناسب.

وأضاف أن المرحلة الثانية هي تحديد الاحتياجات التدريبية التى يستطيع معها كل موظف أن يؤدي عملة على الوجة الأمثل، وأعقبها تطبيق المرحلة الثالثة بتنفيذ تلك الدورات التدريبية للوصول بالموظف إلى أعلى مستوى له ؛ ثم تبدأ المرحلة الرابعة وهي مرحلة قياس الأداء وتحديد الإثابات والتقارير السنوية للكفاءة حسب معايير قياس الأداء النموذجية، جاء ذلك خلال احتفالية تسليم شهادات دورة إجتياز اللغة الإنجليزية لموظفي إدارة شئون الطلاب المركزية بالجامعة، والتى استضافتها كلية الألسن بحضور أ.د سلوى رشاد، عميد الكلية، أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستطرد حديثه لافتًا إلى أن تعليم اللغات خاصة الإنجليزية للموظفين كان ركن أساسي للإرتقاء بمعايير جودة اداء الموظفين لأعمالهم وفق منظومة إحترافية، وان تعليم اللغات للموظفين يمر بعدة مراحل انتهت الان مرحلته الأولى.



وتابع حديثه مؤكدًا أن جامعة عين شمس بيت خبرة لكل التخصصات، مما يسمح بتدريب كل اعضاء الجهاز الإداري لجامعة عين شمس علي كل ما يحتاجوه ، باستخدام بيوت الخبرة بالكليات ومركز التوظيف ومركز التدريب والتطوير، مشيرًا إلى أن خطة الحوكمة تتضمن اربعة مراحل من خلالها يتم صقل مهارات موظفي الجهاز الادارى في مركز التدريبب و تنمية المهارات بالجامعة لأول مرة للموظفين.



وتستهدف خطة الحوكمة تقييم الأداء الوظيفي لكافة موظفي الجامعة بنهاية الخطة و إثابة المتميزين بحافز مادى شهري وتوجية إنذارات للمقصرين لتحسين مستوى إنتاجيتهم في الأعمال المكلفين بها، وذلك بدون تدخل العنصر البشري في التقويم وتغليب الجانب الإلكتروني لتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية وتحفيز المجتهدين، لتطوير الجهاز الإداري بما يخدم العملية التعليمية والإرتقاء بها، مشددًا على أن أحسن استثمار لدينا هو الإستثمار في البشر وهي الاستراتيجية التى اعتمدها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة.



وأكد خلال كلمته على أن تدريب الموظفين لن يقتصر على التدريبات التى تمت ولكن سيكون هناك مراحل أخرى من التدريب للإرتقاء بالمستوى الإداري وبعد قياس تلك التجربة سيتم دراسة تعميمها على كافة قطاعات الجامعة وصولًا للمستوى الأفضل لموظفي جامعة عين شمس.

وخلال كلمتها أكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن جامعة عين شمس تشهد طفرة خلال الخمس سنوات السابقة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الجامعة قامت بتطوير الإنشاءات بجانب تطوير المنظومة البشرية بكافة تخصصاتها ؛حيث قامت جامعة لايبتسيج الألمانية بعد زيارتها الأخيرة للجامعة و معاينة قاعات الإختبارات الإلكترونية وقاعات الساعات المعتمدة بكلية الألسن التى قامت الجامعة باستحداثها خلال فترة عصيبة على مستوى العالم أثناء انتشار جائحة كورونا المستجد، بكتابة أخبار على صفحتها الرسمية تشيد بالتطور الكبير التى شهدته جامعة عين شمس خلال فترة زمنية وجيزة لم تشهدها الجامعات الألمانية، كما وجهت الشكر للأستاذ امجد ماهر ميخائيل حنا، المدرس مساعد الادب بقسم اللغة الإنجليزية، القائم على التدريس بالدورة التدريبية.

واستقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب منتخب التمثيل المسرحي الحائز على الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته ال١٩ وذلك من خلال مشاركة العرض المسرحي "البوساء"

منتخب التمثيل المسرحي بجامعة عين شمس



وقدم الطلاب الشكر والتقدير للدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الدعم الكبير للبعثة وعلى الدعم الذي تلقاه طلبة النشاط المسرحي على مدي سنوات وقاموا باهداء درع تكريم المهرجان له تقديرا وعرفانا بالدور الذي قدمه قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود في الوصول بالفريق لهذا المستوى بين مصاف الجامعات المصرية والعربية

وقد هنأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الفريق الحائز على الجائزة مؤكدا على ان دعم جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب ينبع من الإيمان بان الاستثمار في الطلاب واكتشاف المواهب هو شيئ في غايه الاهميه وهو من سياسات القطاع الاصيله التي افرزت قيادات طلابيه مميزه في جميع المجالات



ومن جانبه قدم الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ورئيس وفد منتخب التمثيل المسرحي خالص الشكر للسيد أ.د عبد الفتاح سعود بإسم كل الفريق على كامل الدعم والمساندة التي مُنحت للطلاب والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء الفريق مما ساهم في الوصول بالفريق إلى هذه المكانه المميزة



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أ. إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وإشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ورئيس الوفد وأ. طارق احمد القائم بعمل مدير الادارة العامة لرعاية الشباب و أ. مصطفى عيسى مدير ادارة النشاط الفني وأ. عبد الفضيل كمال مشرف الطلبة

واستقبلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية دفعة من طلاب جامعة الطفل، في إطار استمرار أنشطة جامعة الطفل بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة و إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و الدكتورة نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ، وذلك بتنسيق الدكتور تامر مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين و منار سلطان المعيدة بالكلية.

بلغ عدد الأطفال المشاركين فى الزيارة التي استمرت على مدى يومين متتاليين، ٥٣ طفلا من جامعة الطفل.

وتم استقبال الأطفال من قبل المنظمين من كلية الحاسبات و المعلومات ثم تلا ذلك تقسيمهم إلى مجموعتين وتوزيعهم على معامل الكلية لحضور الورش العملية المقسمة إلى ثلاث فترات و ذلك لشرح المنهج المقرر من جامعة الطفل بالإضافة إلى تعريفهم بمبادئ البرمجة و الروبوتكس.



قدم التدريب عددا من المتطوعين من طلاب و خريجي الكلية المنتسبين إلى النشاطات الطلابية المختلفة.

وجدير بالذكر ‏إن هذه الفعاليات تعد استئناف للمرحلة السادسة، ‏التي بدأت أنشطتها في مطلع أغسطس الجاري وتمتد حتى آخر سبتمبر وأن ‏فريق عمل إدارة المنح والمشروعات ‏بالجامعة هو المنوط به كافه الاجراءات التنظيمية والاشرافية، ‏حيث يتولي الحفاظ علي سلامة الأطفال من خلال استلام وتسليم الأطفال بمدرج كلية العلوم ومصاحبتهم طوال فترة الفعاليات في الكليات المختلفة للعمل علي تذليل أي صعوبات تواجه منسقي الكليات بالإضافة إلى ‏متابعه كافه العمليات اللوجستية والمالية والإدارية لجامعة الطفل الممولة من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.