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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مياه الشرب بالبحيرة: تدريب العاملين على يد نخبة من قادة المدرسة الدولية للغطس

صدى البلد

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ندوة تثقيفية بالقاعة الرئيسية بمركز التدريب الرئيسي بالشركة للتدريب على ممارسة الغوص تحت الماء حيث تم تنظيم تلك الندوة،  لتثقيف وتدريب أكبر مجموعة من العاملين بالشركة في المحطات والشبكات والفروع  على يد نخبة من قادة المدرسة الدولية للغوص، صرح بذلك المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

 

وأوضح نشأت أنه جرى التدريب على ممارسة الغوص  تحت الماء، مع مراعاة كافة المخاطر المتوقعة، وذلك لتأهيل العامل الفني عند النزول لإصلاح كسر خط أو سدد في خط صرف أو إصلاح في محطة صرف صحي، وذلك في أقرب وقت زمني لإصلاح العطل الفني.

 

وأكد أن تلك الفكرة جاءت بالتعاون مع خبراء مختصين في مجال الغطس  لتقليل إصابات العمل بالصرف الصحي، مشيرا إلى أن التدريب جرى بتقديم "محاضرات نظرياً بمركز التدريب بالشركة وعملياً بمأخذ محطة عقد 4 للتطبيق بالمعدات والآلات الخاصة وبدل الغطس، وكيفية تحقيق مستوى الأمان للعامل، وتفادي الأخطاء الفنية، مشيرا  الي ان  الشركة تسعى دائما في توفير أحدث التقنيات والنظم للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا وتطوير أساليب التدريب.

 

وشارك في الندوة القبطان/ محسن الجوهري  مدير مدرسة الغوص بالإسكندرية والعميد/ مدحت مصلح  وكيل مدرسة الغوص، حيث ان تلك الندوات من شأنها أن ترفع من شأن المتدربين ثقافياً وعملياً ، الأمر الذى يعود على الشركة بالنفع من خلال سرعة إصلاح الأعطال والكسور العميقة في وقت قياسي.

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