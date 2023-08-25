لقاء مفتوح لـ يسري حسان حول مشواره الأدبي في ورشة الزيتون

تستضيف ورشة الزيتون في السابعة مساء الاثنين 28 أغسطس الشاعر والصحفي والناقد المسرحي يسري حسان، في لقاء مفتوح لتقديم شهادة أدبية حول مشواره الأدبي والاستماع إلى أحدث قصائده.

ويشارك في الحديث حول تجربته الشعرية حشد من الأدباء والمثقفين من بينهم الأستاذ الدكتور سيد علي إسماعيل، والشاعر والباحث مسعود شومان، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ود فاطمة الصعيدي، والكاتبة تغريد النجار، وعدد من أعضاء الورشة، ويقدم الأمسية الشاعر والناقد والمؤرخ شعبان يوسف.



يذكر أن الشاعر يسري حسان مدير تحرير جريدة المساء، ومؤسس ورئيس تحرير جريدة مسرحنا من 2007 حتى 2016، و له عدد من المجموعات الشعرية، منها: قبل نهاية المشهد، سبع خطايا، قبل يناير، عن نفسى، زى ما تيجى، دنيا قديمة، وعدد من الكتب منها: خلطة شبرا، هتاف المنسيين، نزهة في أرض المسرح، وله مسرحيتان هما "خلطة شبرا" "و مدد يا شيخ سلامة" وقد حاز ديوانه (عن نفسي) على جائزة أفضل ديوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2016.



مقر الورشة 1 ش محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسي "سليم الأول سابقا" بجوار أسواق العثيم وصيدلية جرجس، وبالقرب من قصر الطاهرة، ومحطة مترو سرايا القبة.