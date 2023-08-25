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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تفتيش داخلي.. وزير الداخلية الأوكراني يعلن إقالة رئيس جهاز الطوارئ الحكومية

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إقالة رئيس جهاز الطوارئ الحكومية بعد تفتيش داخلي للوكالة التي لعبت دورا بارزا منذ الحرب الروسية قبل 18 شهرا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كتب وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، عبر تطبيق الرسائل تيليجرام: "قررت الحكومة إقالة سيرهي كروك من منصب رئيس خدمة الطوارئ الحكومية".

ولم يذكر كليمينكو أسباب إقالة كروك، لكنه قال إن ذلك جاء بعد فحص داخلي للخدمة، ولم يقدم سوى القليل من التفاصيل عنه.

وأضاف أن نائب كروك، فولوديمير ديمتشوك، سيكون القائم بأعمال رئيس الوكالة.

ويلعب الجهاز دورا مهما في محاولة إنقاذ الأرواح وإزالة الأنقاض وإخماد الحرائق بعد الضربات الجوية والقصف الروسي المتكرر.

وقال كليمينكو إن المزيد من القرارات المتعلقة بالموظفين ستتبع التفتيش الداخلي، مضيفا أن الخدمة تعمل كالمعتاد.
 

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