خرج عن صمته لأول مرة.. الكرملين يعلق على مصرع قائد فاجنر

خرج الكرملين عن صمته لأول مرة ،اليوم الجمعة، بشأن الشكوك وأصابع الاتهام له حول حادث تحطم طائرة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة ومصرع قائد المجموعة يفجيني بريجوجين ومساعده ديميتري أوكتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن الحقائق بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر قليلة والتحقيقات ما زالت جارية.

وأفاد بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يلتق قائد فاجنر مؤخرا.



ولفت بيكوف إلى أن الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين "كذب محض"، مضيفاً أن تصريحات الغرب وراء ذلك.

وأضاف بيسكوف أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسمح له بحضور جنازة قائد فاجنر.

