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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: انضمام مصر لـ البريكس يقضي على أزمة النقد الأجنبي

إيلاريا سمير حارص،
إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس سيكون له تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المصري، موضحة أن التجمع يضم دول كبرى كروسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وبالتالي فهو يعد من أهم التجمعات الاقتصادية عالميا.

وأضافت "حارص " في بيان لها اليوم، أن انضمام الدولة النصرية لتجمع البريكس يساهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وسيخلق سوق مشتركة بين الدول، مما يسهم في تخفيف الضغظ من أزمة النقد الأجنبي، لافتة أن التجمع يعزز حركة التجارة البينية بين دول الأعضاء ويخلق مناخا أكثر انفتاحا للاستثمارات.

 

وأوضحت "حارص" أن تجمع البريكس يضم دول كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي كروسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي، لذلك فإن انضمام مصر لتجمع البريكس سيكون له أثار إيجابية على الاقتصاد المصري.

 

وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس سيكون له دورا في دعم وتعزيز العلاقات السياسية بين مصر وباقي الدول الأعضاء،  موضحة أن الانضمام يعد خطوة مهمة تعكس ثقل الدولة المصرية وثقة تجمع البريكس في قدرة مصر على التواجد بقوة داخل المجموعة.

إيلاريا سمير حارص العلاقات الخارجية مجلس النواب البريكس

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