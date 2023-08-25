عشرات الآلاف من الفلسطينين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.. صور

أدى 50 ألفًا فلسطيني صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واعتدت عليهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

أصيب مواطن بكسر في قدمه، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة كسر في القدم جراء قنبلة صوت ألقاها جنود الاحتلال صوب المصلين الذين توافدوا إلى الأقصى لأداء الصلاة، حيث جرى نقلها الى المستشفى.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بالقدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي شاكر الزعتري من باب الأسباط.