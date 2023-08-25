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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدرب يوضح خطوات تحقيق أقصى استفادة من ممارسة التمارين الرياضية

حسام مدحت مدرب اللياقة
حسام مدحت مدرب اللياقة البدنية

نصح الكابتن حسام مدحت مدرب اللياقة البدنية بوضع نظام غذائي صحي يستمر لفترات طويلة حتي يصل الفرد لشكل مميز في الجسم، لافتا إلى ضرورة تنظيم الوجبات وممارسة الرياضة سواء رياضة المشي أو الذهاب للجيم وعدم التعجل للوصول إلى نتائج صحية ومميزة.

وأكد مدحت خلال لقائه ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي تفديم الإعلامية هبة ماهر أن هناك معلومة مغلوطة عن أرتباط الحر وكثرة التعرق بالنزول في الوزن، فالجسم يتخلص من السعرات الحرارية بشكل كبير في الشتاء وليس في فصل الصيف، ودائما ما يفقد الجسم السعرات الحرارية في الشتاء بشكل كبير لأن الجسم  يحتاج إلى الدفئ فيحاول أن يحرق سعرات حرارية أكثر.

يحتاج الجسم إلى تناول البروتين والكربوهيدرات بكميات محددة مع ممارسة الرياضة

ولفت مدرب اللياقة البدنية إلى عادات خاطئة ومغلوطة عن كثرة عدد التمرين فالجسم يحتاج لسعرات حرارية معينة يوميا والجسم لا يحتاج إلى كثرة لعب عدات كثيرة ولكم يجب اتباع نظام تدريبي مع نظام غذائي صحي على حسب الوزن والطول. 

وذكر ان الجسم يحتاج إلى تناول بروتينات وكربوهيدارت بكميات محددة مع اتباع تمارين المقاومة أو المشي المستمر.

مدرب اللياقة البدنية نظام غذائى صحى رياضة المشي عادات خاطئة التمرين سعرات حرارية

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