تعديلات بالجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء تدرس إجراء تعديلات على الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتقليص أعداد الجهاز الطبي لتوفير النفقات.

وأكد المصدر، أن عدد أفراد الجهاز الطبي للفريق وصل إلى 9 أعضاء وهو ما يراه مسؤولو النادي عدد كبير مقارنة بالأجهزة الطبية في باقي فريق الدوري، على أن يتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وقرر المدير الفني خوض مباراتين وديتين في ختام معسكر الأبيض المقرر إقامته في السادس من أكتوبر بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.