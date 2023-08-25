بعد اتفاق تبادل السجناء.. قطر تتطلع لوساطة جديدة بين واشنطن وطهران

أعرب رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يؤدي اتفاق لتبادل السجناء توسطت فيه بلاده مؤخراً بين إيران والولايات المتحدة إلى حوار أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "بالنسبة لإيران، كنا وسيطاً رئيسياً مع الولايات المتحدة في اتفاق تبادل السجناء الذي نأمل أن يؤدي إلى حوار أوسع حول الاتفاق النووي".

وتوصلت واشنطن وطهران، في أغسطس الجاري، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في طهران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.