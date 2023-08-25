أخبار التعليم.. موافقة رسمية ببدء الدراسة في بعض المدارس الدولية والكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



موافقة رسمية.. التعليم تسمح ببدء الدراسة في بعض المدارس الدولية من الغد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، السماح بـ بدء الدراسة في المدارس الدولية ابتداءا من الأسبوع الأخير في أغسطس الجاري الذي يبدأ غدا السبت .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يسمح بـ بدء الدراسة في المدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا قبل المدارس الحكومية والخاصة ، بشرط التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة أولاً .

جامعة بدر تكشف تفاصيل اعتماد الذكاء الاصطناعي في كلية اللغات والترجمة

أعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر في القاهرة "BUC"، أنه إيماناً من "كلية اللغات والترجمة" في الجامعة بأهمية الطفرة التكنولوجية المتمثلة في تطبيقات "الذكاء الاصطناعي".

تنسيق 2023.. شروط كلية البنات و8 أقسام لطالبات علمي وأدبي

يتصدر تنسيق كليات المرحلة الثانية 2023 بحث جوجل، حيث تمكن 344 ألفا و386 طالبا وطالب بالشعبتين العلمية والأدبية من تسجيل رغباتهم في أعمال تنسيق المرحلة الثانية، والتي انطلقت خلال الفترة من 15 أغسطس حتى يوم 20 أغسطس الجاري، إلى أن أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية 2023 ويبحث الكثير من الطالبات عن كلية البنات جامعة عين شمس.

تنسيق 2023.. كليات الحقوق متاحة لطلاب المرحلة الثالثة بـ12 جامعة

كليات الحقوق في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 يبحث طلاب الثانوية العامة عن أماكن شاغرة بكليات الحقوق .

الخشت يعلن إطلاق مشروع جديد لمحو الأمية الكربونية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مشروع جديد لمحو الأمية الكربونية من خلال مكتب الاستدامة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية وتجنب آثار التغيرات المناخية كأحد أهم أولويات الجامعة في المرحلة الحالية باعتباره من أهداف استراتيجية الجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع وتحقيق رؤية مصر 2030.

لو جايب 50% في تنسيق الثالثة 2023 .. فرصتك مضاعتش لدخول الكليات

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الحاصلين على 50% فأكثر، انطلاق المرحلة والتعرف على الكليات المتاحة لهم.

