بسبب 5 جنيه فضة.. اعتراف مثير لجريمة عامل الكوم الأحمر مع الطفلة

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، شابا يبلغ من العمر 22 عاما محبوسا لاتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وهتك عرضها بالتحايل وبالقوة مستغلا حداثة سنها واستمعت النيابة الى أقوال المتهم ..

اعترافات المتهم

س کم عمرك تحديدا وما مستواك التعليمي والدراسي؟



انا عندي ٢٢ سنة وبشتغل عامل في الكوم الأحمر .



س/ وما هي وسيلة تعايشك ومصدر رزقك؟



ج/ انا باخد في اليوم 300 جنيه تقريبا .



س/ و این تقيم تحديدا؟ |



ج/ انا ساكن في قرية بقبلي البدرشين.



س/ ما هي حالتك الاجتماعية؟



ج/ انا مش متجوز بس خاطب .



س/ ما هي صلتك بالمجنى عليها / سلمي مصطفى عدلي يونس؟



ج/ انا اعرفها من الشارع عندنا وهي بتلعب مع اختي الصغيرة دايما .



س/ وهل المجني عليها معتادة اللعب مع اختك الصغيرة؟



ج ايوة هي بتلعب مع اختي كتير .



س/ وما هي تفصيلات اقرارك وارتكابك الواقعة؟



ج اللي حصل اني امبارح الساعة 3 مساء تقريبا في البيت عندي في قرية ابورجوان القبلي كنت قاعد

قدام بيتنا وشوفتها وهي بتلعب مع اختي وجت قالتلي خد خمسة جنيه ورق وهات خمسة جنيه صحيحة روحت مديها الفلوس وأختي فضلت في الشارع وقولتها تعالي اطلعي عندنا وروحت ماسك ايديها اليمين علشان تدخل البيت وروحت قافل المفتاح بتاع باب البيت من برا ولما دخلت البيت طلعنا الدور الاول علشان ده مكان البيت اللي انا ساكن فيه وروحت مقعدها على السلم وحاضنها وبايسها وبعد كده روحت مقلعها وروحت قالع انا كمان وكانت بتحاول تحوشني وتبعدني عنها بس انا سيطرت عليها لحد ما حصل اللي حصل وروحت ممشيها قولتلها روحي خلاص وبعدها لقيت الشرطة عندنا وقبضوا عليا واعترفت بكل حاجة ليهم وده كل اللي حصل.

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة مركز شرطة البدرشين، خطف المتهم بالإكراه طفلة بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها واصطحبها عنوة عنها داخل مسكنه وما ان ظفر بها حتى قيد حركتها بالقوة ، فتمكن بتلك الوسيلة من إقصائها بعيدا عن أعين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ، أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد ، حيث ظفر بها حتى جردها من ملابسها كاشفا ومتحسسا لمواطن عفتها واعتدي على فرجها.