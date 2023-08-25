إمام عاشور من داخل التتش أثناء المران الصباحي.. صور

شارك اللاعب إمام عاشور عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر إمام عاشور في الصور من داخل الملعب أثناء ميرانه الصباحي.

أوضح محمد بركات ، موقف إمام عاشور نجم الأهلي المنضم حديثاً للفريق الأحمر بعد ظهوره الأول في مران الفريق الأحمر اليوم الخميس.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن إمام عاشور تعرض للإصابة في العضلة الخلفية مع فريق ميتيلاند الدنماركي.



وأشار إلى أن إمام عاشور جاهز من الناحية الطبية للحاق بمعسكر الأهلي في النمسا الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل.