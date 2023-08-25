بعد أزمة قُبلة إيرموسو .. تصرّف صادم من رئيس الاتحاد الإسباني للكرة

رفض لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاستقالة من منصبه، بعد أزمة اللاعبة جيني إيرموسو، عقب تتويج الماتادور بمونديال السيدات، الأحد الماضي.



وتعرض روبياليس لهجوم عنيف في إسبانيا من سياسين ورياضيين وسط مطالبات بضرورة استقالته بعد الواقعة المثيرة للجدل.



وقال رئيس روبياليس على هامش جلسة طارئة عقدها الاتحاد الإسباني، اليوم الجمعة لمناقشة أزمة القبلة:"لقد كانت قبلة عفوية ومتبادلة ومبهجة وحدثت بالتراضي، لكن النسويين المزيفين يحاولون اغتيالي".



وأضاف:" هل يمكن أن أرحل قبلة بسيطة بالتراضي ستخرجني من هنا؟ لن أستقيل، سأقاتل حتى النهاية".



وتوج منتخب إسبانيا بلقب مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخه، الأحد الماضي عقب الفوز على إنجلترا بهدف دون رد في المباراة النهائية.