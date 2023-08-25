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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية بالشرقية

صدى البلد

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية وعبد الحميد أحمد عطا الله نائب أول رئيس الغرفة، والدكتور وديع أنطوان وديع داوود نائب ثان وعبد السلام عوض عبد السلام أمين الصندوق وحسن محمدي أمين الصندوق المساعد وعلاء الدين أحمد عبد الحميد سكرتير عام الغرفة ، بمناسبة فوزهم في  انتخابات هيئة مكتب الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية في دورتها الجديدة " 2023 ــ 2027" متمنياً لهم التوفيق والسداد.

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أعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم ، مؤكداً إستمرار تعاون المحافظة مع الغرفة التجارية في حل كافة المشاكل المتعلقة بالأنشطة التجارية والتنسيق مع كبار التجار وأصحاب المصانع والشركات لفتح أسواق ومعارض جديدة وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

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