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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس الوطني الفلسطيني يدين اعتداءات الإحتلال على المصلين في الأقصى

رئيس المجلس الوطني
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ،اليوم الجمعة، بشدة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

ووصف فتوح، في بيان تلقته وكالة أنباء فلسطين "وفا"، الاعتداء بأنه عمل عدواني إرهابي فاشي، وهو انتهاك لحرية العبادة، محملا حكومة الاحتلال الفاشية اليمينية المسؤولية عن إشعال المنطقة لتفجير الأوضاع، مضيفا أن الاقتحامات المتكررة من أفراد شرطة الاحتلال والمتطرفين والاعتداء على المصلين من أطفال ونساء وشيوخ وإصابة العديد منهم، هو استفزاز لملايين المسلمين وصب للزيت على النار.

وقال إن عدم اهتمام المجتمع الدولي وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، يعكس بشكل سافر التواطؤ مع جرائمها والتجاهل لكل قيم القانون الدولي.

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