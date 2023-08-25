نشرة الحوادث | صدمة بتقرير الطب الشرعي .. جريمة في الكوم الأحمر بسبب 5 جنيه فضة

نشر قسم الحوادث فى موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، شابا يبلغ من العمر 22 عاما محبوسا لاتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وهتك عرضها بالتحايل وبالقوة مستغلا حداثة سنها واستمعت النيابة الى أقوال المتهم ..

ضبط رجال أمن القاهرة ٣ أشخاص لقيامهم باحتجاز أخر باستخدام كلب واحداث اصابته بسبب قيام المشكو بسرقه جهاز كاسيت خاص باحدهم .

أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان رئيس محكمة جنايات الجيزة وبعضوية المستشارين أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وبحضور محمد على الأحول وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، حيثيات الحكم على أحمد صلاح محمد أحمد، في القضية رقم 11730 لسنة 2022 قسم العمرانية، المقيدة برقم 4722 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها بقتل شخص لظنه في وجود علاقة بينه وبين زوجة والدته.

أدلت ابنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، باعترافات تفصيلية حول واقعة اتهام والدتها وشقيقها بالإتجار في البشر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قررت بأن والدتها كانت تعمل خادمة في المنازل.

لقي عامل مصرعه في حريق اندلع بشقته في منطقة أطفيح في الجيزة، وجرت السيطرة على النيران بمعرفة الحماية المدنية بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.