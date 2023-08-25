مستشار رئيس الجمهورية: هذه الفئات تحتاج لقاحات لمواجهة متحور كورونا.. تفاصيل

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقاية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان متحور كورونا الجديد.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الضحية والوقاية ان جميع اللقاحات متوفرة وهناك بعضها ينتج محليا لمواجهة متحور كورونا الجديد .



وأوضح تاج الدين أن هناك بعض الفئات هي من تحتاج لتلقي اللقاحات للحماية من متحور كورونا eg5 وهم اصحاب الامراض المزمنة وخاصة امراض الجهاز التنفسي والقلب والاورام والمناعة القليلة .



وأكد مستشار رئيس الجمهورية ان في الوقت الحالي لا نحتاج الي موجه لقاحات لمواجهة المتحور الجديد مثل ما حدث خلال انتشار فيروس كورونا .

https://fb.watch/mEogYW3h4H/?mibextid=80Rg2Q