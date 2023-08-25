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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مساعد رئيس حماة الوطن عن انضمام مصر للـ«بريكس»: يضاف لنجاحات الرئيس السيسي

الدكتور محمد أسعد
الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن

قال الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الصندوق، إن انضمام مصر للعضوية الدائمة لقمة البريكس؛ يمثل انتصارا للجهود والنجاحات التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية للانفتاح على دول العالم وجعل مصر على الخريطة العالمية الاقتصادية.


وأضاف محمد أسعد، في تصريحات له اليوم، أن مجموعة دول البريكس ستساهم في فتح آفاق وفرص استثمارية عديدة لتعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الظروف الدولية الراهنة أثبتت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان يقود سياسية مصر الخارجية بحكمة وعقلانية وأسس متوازنة،
وهو ما ساهم في تعزيز العلاقات الدولية التي سيكون لها مردود إيجابي كبير على مصر خلال السنوات القادمة.


وأشار إلى أن هذا التكتل سعيد موازين القوى الاقتصادية العالمية، ويفرض واقعا جديدا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية.

البريكس الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن القوى الاقتصادية العلاقات الدولية التنمية المستدامة

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