عمل قاسٍ.. تعليق رئيس بيلاروسيا على تورط بوتين في مصرع قائد فاجنر

تحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة بشأن ما تردد حول تورط نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مصرع يفجيني بريجوجين قائد فاجنر بعد تحطم الطائرة التي كانت تقله مع عدد من القادة في المجموعة الشبه عسكرية بالعاصمة موسكو.

ونفى لوكاشينكو تورط بوتين، في تحطم الطائرة التي كانت تقل يفجيني بريجوجين قائد فاجنر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون للرئيس الروسي دور في حادث تحطم الطائرة، ويحاول الكثيرون الآن تحويل المسؤولية عن الحادث إلى بوتين، ولكنه لا علاقة له بالأمر، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف "أنا أعرف بوتين إنه شخص حكيم وهادئ للغاية ولا أستطيع أن أتخيل أنه فعل ذلك، أو هو المسؤول، لإنه عمل قاس للغاية وغير احترافي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الخبراء بدأوا إجراء فحوصات فنية وجينية بعد تحطم الطائرة في منطقة تفير بموسكو.

وقدم بوتين التعازي لعائلات ضحايا حادث الطائرة التي كان على متنها مؤسس فاغنر يفجيني بريجوجين، متحدثا عنه بشكل خاص قائلا "إنه كان رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء".