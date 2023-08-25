خطاب عنصري.. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إننا ندين بشدة تصريحات الوزير بن غفير التحريضية بشأن حرية التنقل للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وندين أي خطاب عنصري"، وذلك حسبما نقلت صحف إسرائيلية.

وأدان الاتحاد الأوروبي تصريحات بن غفير، وقال في بيان: "الاتحاد يذكر أن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".



وشدد بيان الإتحاد على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عائقًا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلًا".



وتابع: "يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وهذا يشمل القيود على الحركة والوصول".



كان قد قال قال بن غفير، أمس الخميس :"حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في يهودا والسامرة أهم من حق الفلسطينيين في الحركة، حقي في الحياة يأتي قبل حق التنقل".

