مصرع العشرات في النيجر بسبب الفيضانات

لقي 32 شخصا مصرعهم في النيجر، بسبب الفيضانات التي ضربت عدد من المدن في النيجر البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية النيجيرية أمس الخميس أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 32 شخصا، وذكر التقرير نقلا عن بيانات وزارة الداخلية النيجرية أن "منطقة تاهوا هي الأكثر تضررا بـ 12 قتيلا، تليها مارادي بـ 10 وزندربستة قتلى".

وحسب التقرير، لقي تسعة أشخاص حتفهم بعد انهيار منازلهم التي كانوا يقيمون فيها، بينما لقي 23 شخصاً حتفهم غرقاً.

تضرب الأمطار الغزيرة القاتلة النيجر غير الساحلية في كل موسم ممطر، والذي يستمر عادة ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، من منتصف يونيو إلى منتصف أكتوبر.