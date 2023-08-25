إصابة شخصين سقطا في بالوعة مياه مزرعة بطاطس بالإسماعيلية

أصيب شخصان إثر سقوطهما في احدي بيارات المياه بإحدى مزارع البطاطس الواقعة، بوصلة سرابيوم ما بين طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى و طريق الاسماعيلية السويس.

اخطار باصابة شخصين

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بسقوط شخصين بإحدى بيارات المزارع الواقعة بوصلة سرابيوم ما بين طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى و طريق الاسماعيلية السويس.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفي، حيث رفض احد المصابين النقل فيما تم نقل الاخر إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.