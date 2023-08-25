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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة وطن الإسماعيلية يكرّم أوائل الشهادات العامة بالمحافظة

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية

شارك أكرم حسين الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة الذي نظمته أمانة حزب حماة وطن برئاسة السيد مجدي زايد أمين المحافظة، بقصر الثقافة، في إطار المشاركة المجتمعية.

 

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من جانبه أكد اكرم الشافعي حرص مجلس إدارة الغرفة التجارية علي المشاركة المجتمعية بالشارع الإسماعيلي، مؤكدا أن الإحتفالية بما تشهده من تواجد حزبي وبرلماني نموذج لما تعيشه الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من التوافق حول كافة القضايا الأساسية.

 

كما أكد كلا من الشافعي وزايد، خلال اللقاء، علي التأييد المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الإستحقاق الرئاسي الذي تشهده مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشاد الشافعي وزايد بجهود وزير التربية والتعليم، لإستكمال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير العملية التعليم، قائلا: جميعا نقف خلف الرئيس السيسي للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

ووجه مجدي زايد أمين حماة وطن الإسماعيلية، التهنئة للطلبة المتفوقين، قائلا: التفوق في المرحلة الثانوية بداية الطريق، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيدا من الجهد.

ونظمت أمانة حزب حماة وطن بالإسماعيلية الحفل السنوي لتكريم أوائل الشهادات العامة إيماناً منها بدور العلم للنهوض بالمجتمع وحرصاً علي تكريم النماذج المتفوقة علمياً و دراسياً.


شهد اللقاء حضور مكثف من الأهالي والطلبة والمهتمين بالعملية التعليمية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ووجه رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية الشكر لأمين حماة وطن المحافظة علي دعوته للمشاركة في حفل التكريم، مشيرا إلي عمق العلاقة بين الطرفين.

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