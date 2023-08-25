السيطرة على حريق في مكروباص أمام فندق بالإسماعيلية.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع في سيارة مكروباص أمام إحدى الفنادق بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

إخطار باندلاع حريق

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بنشوب حريق في سيارة مكروباص أمام إحدى الفنادق الواقعة في قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

انتقال الأجهزة الأمنية

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحريق.

السيطرة على الحريق

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء حيث تم السيطرة على الحريق ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر في الأرواح.

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